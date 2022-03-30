СБУ перехопила розмову окупанта з дружиною: попросила собі ноутбук, кросівки й костюм

У мережу оприлюднили чергову розмову окупанта з дружиною.

"У телефонній розмові з загарбником його дружина просить собі ноутбук, кросівки та костюм потрібного розміру. І все це - ворожий вояка має забрати в захоплених українських домівках", - вказують у СБУ.

Також окупант хвалиться, що вже набрав їй хорошої косметики та футболок, а його колеги - взагалі носять награбоване "цілими сумками".

"Какой русский человек не сопрет ниче", – підтримує його "високоморальна" дружина.

Однак зазначається, що за такі дії окупанти будуть жорстоко покарані.

"Напевно, вона не чула, що за таку "моральність" українці змушують російських загарбників розраховуватися - на полі бою!" - зауважили у СБУ.