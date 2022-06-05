СБУ перехватила разговор "гауляйтера" Геническа с советником "главы" Крыма: о чем они говорили

Оккупанты в Херсонской области "отжимают" частный бизнес у местных предпринимателей. Захватчики хотят присвоить региональные АЗС, чтобы на них продавать завезенное из Крыма горючее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват СБУ разговора между "гауляйтером" Геническа Геннадием Сиваком и так называемым советником "председателя" Крыма Рустемом Ниметуллаевым.

"Если можно будет работать через заправки брошенные, сегодня же никто туда бензин не возит? Нет! Ну, по законам "спецоперации" можно пользоваться ими. Мы завозим, сливаем и продаем", - предлагает Ниметуллаев.

Генический "гауляйтер" охотно соглашается с предложением, но переживает, чтобы "бабло из-под носа не увели…", не хочет остаться без дополнительного "заработка".

"Ну, надо же персонал… Ты же понимаешь в чем проблема?! Лавандос, как? То есть мне нужно организовать инкассацию, аудит, чтобы они ничего не перли…" - говорит коллаборант.