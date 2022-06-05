Разведка обнародовала список командиров одной из российских бригад возле Лимана

Военная разведка Украины обнародовала список командного состава 30 омсбр 2 общевойсковой армии ВС РФ, действующих на Лиманском направлении. Командование этой бригады скрывает массовые дезертирства и угрожает солдатам расстрелами, потому что те не хотят воевать с ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки .

Так, российские оккупанты массово пытаются избежать прямых боевых столкновений с украинскими бойцами. И это несмотря на угрозы привлечения к уголовной ответственности, заградительные отряды "кадыровцев" и усиленный контроль со стороны "личников" и пограничников.

"Одно из подразделений бригады было задержано при попытке пересечения государственной границы в районе пункта пропуска Шияны (Белгородская область) и насильственно возвращено в зону активных боевых действий. Теперь в подразделении обсуждают возможность сдачи в плен защитникам Украины", - отмечают в ГУР.

Со списком российских оккупантов, совершающих преступления против украинского народа можно ознакомиться по ссылке.