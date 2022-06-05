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Разведка обнародовала список командиров одной из российских бригад возле Лимана

Новина українською →
Украина, Воскресенье 05 июня 2022 12:25
Разведка обнародовала список командиров одной из российских бригад возле Лимана Фото: российские оккупанты в Украине (gur.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Военная разведка Украины обнародовала список командного состава 30 омсбр 2 общевойсковой армии ВС РФ, действующих на Лиманском направлении. Командование этой бригады скрывает массовые дезертирства и угрожает солдатам расстрелами, потому что те не хотят воевать с ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Так, российские оккупанты массово пытаются избежать прямых боевых столкновений с украинскими бойцами. И это несмотря на угрозы привлечения к уголовной ответственности, заградительные отряды "кадыровцев" и усиленный контроль со стороны "личников" и пограничников.

"Одно из подразделений бригады было задержано при попытке пересечения государственной границы в районе пункта пропуска Шияны (Белгородская область) и насильственно возвращено в зону активных боевых действий. Теперь в подразделении обсуждают возможность сдачи в плен защитникам Украины", - отмечают в ГУР.

Со списком российских оккупантов, совершающих преступления против украинского народа можно ознакомиться по ссылке.

Ранее украинские разведчики опубликовали список российских вертолетчиков из Санкт-Петербурга, устраивающих бомбардировки на Слобожанском направлении.

Напомним, недавно ГУР опубликовало список военнослужащих 34 бригады управления (воинская часть 29202) города Владикавказ, которые совершают военные преступления против народа Украины.

Также ранее украинские разведчики обнародовали персональные данные десантников Беларуси.

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