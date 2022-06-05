Пропагандисты Кремля работают по методике ФСБ: СБУ узнала, что в ней

СБУ удалось узнать, по каким правилам действуют российские пропагандисты. Оказывается, ФСБ подготовила для них методичку, где расписано, как "правильно освещать спецоперацию" в Украине, потому что население России до сих пор не понимает, почему война была единственно возможным способом "решения целей РФ".

"Чтобы изменить ситуацию, по мнению российских спецслужб, нужно создавать больше роликов о "героях асвабадителях", спасении животных, воссоединении разведенных семей", - говорится в сообщении.

Также ФСБ требует отключить на них трансляцию всех украинских телеканалов и транслировать российские программы с бессмысленным тезисом: "Мы сражаемся за вас, что потом вам передать эти территории".

"А на украинских территориях кафиры планируют "в условиях запрета российского телерадиовещания запустить проекты новых медиа и реальные сети агитаторов", - добавляют в СБУ.