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Пропагандисты Кремля работают по методике ФСБ: СБУ узнала, что в ней

Новина українською →
Украина, Воскресенье 05 июня 2022 11:28
Пропагандисты Кремля работают по методике ФСБ: СБУ узнала, что в ней Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ удалось узнать, по каким правилам действуют российские пропагандисты. Оказывается, ФСБ подготовила для них методичку, где расписано, как "правильно освещать спецоперацию" в Украине, потому что население России до сих пор не понимает, почему война была единственно возможным способом "решения целей РФ".

"Чтобы изменить ситуацию, по мнению российских спецслужб, нужно создавать больше роликов о "героях асвабадителях", спасении животных, воссоединении разведенных семей", - говорится в сообщении.

Также ФСБ требует отключить на них трансляцию всех украинских телеканалов и транслировать российские программы с бессмысленным тезисом: "Мы сражаемся за вас, что потом вам передать эти территории".

"А на украинских территориях кафиры планируют "в условиях запрета российского телерадиовещания запустить проекты новых медиа и реальные сети агитаторов", - добавляют в СБУ.

Как сообщалось, ранее СБУ из разговора оккупанта с семьей узнала, что российские войска "равняют с землей" города и села в Украине, которые не могут захватить во время боевых действий.

Также

СБУ опубликовала новый разговор оккупантов,в котором выяснилось, что они убивают украинских матерей на глазах у детей.

Кроме того, супруга одного из российских оккупантов, находящихся на позициях под Харьковом, позволила своему мужу убивать и пытать украинских детей. Ей не понравилось, что дети из Украины, насильственно вывезенные в РФ, не захотели рисовать символику ко "Дню победы".

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