СБУ перехватила новый разговор: жены оккупантов призывают насиловать украинских женщин

В службе отметили, что это шокирующее перехват отражает моральные ценности не только оккупантов, но и их близких и родных, 80% которых сейчас поддерживают войну в Украине.

"Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничего не говори. Понятно? Главное - оберегайся там", - сказала жена своему мужу-оккупанту.

В СБУ добавила, что дополнительные комментарии здесь излишни.

"Работаем на победу, чтобы как можно скорее изгнать эту нечисть из Украины", - говорится в сообщении.