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СБУ задержала агента РФ, который сделал в Украине серьезную карьеру: сливал информацию государственного уровня

Новина українською →
Понедельник 11 апреля 2022 19:37
СБУ задержала агента РФ, который сделал в Украине серьезную карьеру: сливал информацию государственного уровня СБУ (ssu.gov.ru.sbu)
Автор: Татьяна Самарук

Контрразведка СБУ задержала агента РФ, который сделал в Украине серьезную карьеру. В частности, он работал в администрации бывшего президента и других государственных структурах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Предатель признался, что с 2014 года работал на Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ. Был завербован вражескими спецслужбами после того, как сбежал из Донетчины в Белгород.

Сообщается, что российские кураторы выбрали ему псевдоним "Регин" и поставили задачу - получить секретную информацию государственного уровня.

Также для этого они даже помогали ему делать карьеру в украинских органах власти. В частности, этот агент работал в суде, впоследствии в одном из департаментов администрации бывшего президента, а после того служил в армии.

Отмечается, что российские спецслужбы оплачивали ему обучение и поездки за границу.

Кроме тайной информации, предатель собирал компрометирующие данные о должностных лицах разного уровня и их родственниках. Это должно было стать рычагами для их дальнейшей вербовки российскими спецслужбами.

Однако, с началом широкомасштабного вторжения в Украину российская разведка поставила перед агентом новые задачи: собирать информацию о силовых структурах, сведения о новейших образцах оружия и военной техники.

"В ходе разработанной спецоперации сотрудники Харьковского управления СБУ перехватили канал связи агента, установили место его пребывания и схватили предателя в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Во время допроса предатель рассказал о том, какие указания он получал от врага, предоставил информацию о лицах, интересовавших россиян, а также персональные данные известных ему членов агентурной сети РФ в Украине.

Агенту грозит пожизненное лишение свободы.

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