СБУ перехопила нову розмову: дружини окупантів закликають ґвалтувати українських жінок

Служба безпеки України вкотре перехопила розмову російського військового з його дружиною. Зокрема, у розмові жінка сама ж закликає свого чоловіка ґвалтувати жінок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
У службі зазначили, що це шокуюче перехоплення відображає моральні цінності не лише окупантів, а і їхніх близьких та рідних, 80% яких зараз підтримують війну в Україні.
"Ти давай там, українських баб ґвалтуй і мені нічого не кажи. Зрозуміло? Головне - оберігайся там", - сказала дружина своєму чоловіку-окупанту.
В СБУ додала, що додаткові коментарі тут зайві.
"Працюємо на перемогу, щоб якомога швидше вигнати цю нечисть з України", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що СБУ затримала агента РФ, який зробив в Україні серйозну кар’єру.
Також ми писали, що СБУ запустила додаток для перевірки підозрілих осіб.
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