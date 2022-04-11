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СБУ запустила приложение для проверки подозрительных лиц

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Киев, Понедельник 11 апреля 2022 17:00
СБУ запустила приложение для проверки подозрительных лиц Фото: СБУ будет работать с новым приложением "ТиХто" (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Антон Федорцив

Киберспециалисты Службы безопасности Украины вместе с командами YouControl и Artellence разработали приложение "ТиХто" для проверки подозрительных лиц, в частности на блок-постах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию от СБУ в Facebook.

Основной целью приложения стало желание упростить процедуру проверки лиц на блокпостах, на улицах во время комендантанского часа или в любых других ситуациях. В спецслужбе заверили, что приложение не содержит, не будет хранить и передавать персональные данные.

"Благодаря ему можно проверить:

  • соответствует ли фото в паспорте действительности, паспорт недействителен и считается ли он потерянным;
  • находится ли человек в государственном розыске;
  • наложены ли на него санкции СНБО и присутствует ли это лицо в реестре террористов;
  • включено ли лицо в список военных террористов и ДРГ или базы "Миротворец";
  • находится ли авто в розыске", – говорится в сообщении.


СБУ будет использовать для проверки данные из открытых реестров. Вместе с тем, в ведомстве призвали немедленно передавать правоохранителям любую информацию о "факторах риска" в приложении.

К слову, Россия фактически завершила подготовку к наступательной операции на Донбассе.

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