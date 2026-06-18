UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

СБУ перехопила документ, який розкриває правду про "удар по дітях" з Білорусі в РФ

13:11 18.06.2026 Чт
2 хв
Документ повністю руйнує російський фейк про удар українського дрона
aimg Валерій Ульяненко
Фото: атакований автобус в Брянській області (dmytro_lubinetzs)

Служба безпеки України перехопила російський документ, який заперечує удар українських дронів по автобусу з дітьми з Білорусі у Брянській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.

У заяві йдеться про інформаційну довідку від моніторингового центру "Государственного казенного учреждения Брянской области "Безопасный регион". У ній наголошується, що на момент інциденту з автобусом у повітряному просторі району не було українських безпілотників.

Читайте також: Білорусь втягують у війну? ISW назвав можливу мету фейку про удар по дітях

У перехопленому документі йдеться, що:

  • регіональний сегмент оперативного штабу Єдиного національного центру не фіксував дрони в районі інциденту;
  • наявність безпілотників у повітряному просторі не підтвердив і черговий по радіолокаційному батальйону в російському Супонево;
  • черговий 32-ї дивізії військ РФ не підтвердив польоти дронів у відповідний час.

В СБУ наголосили, що мають підстави вважати, що удар по автобусу з дітьми з Білорусі у Брянській області є спецоперацією спецслужб Росії.

Фото: перехоплений СБУ російський документ (t.me/SBUkr)

"Раніше країна-агресор неодноразово звинувачувала Україну у злочинах, скоєних представниками РФ. Подібні випадки російська влада використовує для проведення власних ІПСО та тиску на Україну на міжнародній арені", - йдеться у заяві.

Також зазначається, що Сили безпеки та оборони України неухильно дотримуються законів та звичаїв війни і атакують виключно законні воєнні цілі.

Нагадаємо, Генштаб та ЦПД спростували заяви про удар по автобусу з дітьми з Білорусі у Брянській області. Вони наголосили, що українські дрони у той час по цілях у Брянській області не застосовувались.

Зазначимо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зв'язався з білоруською стороною і наголосив на готовності долучитися до неупередженого розслідування інциденту.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Служба безпеки УкраїниРосійська ФедераціяБрянська областьДрони