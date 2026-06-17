Омбудсмен зв'язався з Білоруссю після звинувачень в ударі по автобусу з дітьми

Україна спростувала повідомлення Росії про нібито ураження автобуса з дітьми у Брянській області та припустила, що йдеться про чергову інформаційну операцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

За його словами, після появи повідомлень про атаку на автобус із дітьми в Брянській області він терміново зв'язався з білоруською стороною та отримав первинну інформацію щодо інциденту.

Під час спілкування омбудсмен окремо наголосив, що Україна не має жодного відношення до цієї події.

Удари виключно по військових цілях

Уповноважений підкреслив, що Сили оборони України не завдають ударів по цивільних об'єктах та цивільному населенню. За його словами, на території Російської Федерації українські військові уражають виключно військові цілі.

"На відміну від Росії, яка щоденно атакує українські міста, житлові будинки та вбиває мирних громадян, Україна діє в межах норм міжнародного гуманітарного права", – йдеться у заяві.

Фото: dmytro_lubinetzs

Версія про провокацію

Лубінець не виключив, що йдеться про чергову провокацію або інформаційну операцію, "вигідну насамперед Російській Федерації".

Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини він заявив про готовність долучитися до прозорого та неупередженого встановлення всіх фактів і обставин події.