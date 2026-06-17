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Омбудсмен зв'язався з Білоруссю після звинувачень в ударі по автобусу з дітьми

21:30 17.06.2026 Ср
2 хв
Лубінець бачить за "новиною" інформоперацію в інтересах Кремля
aimg Валерія Абабіна
Омбудсмен зв'язався з Білоруссю після звинувачень в ударі по автобусу з дітьми Фото: Удар нібито по автобусу з дітьми в Брянській області (dmytro_lubinetzs)
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Україна спростувала повідомлення Росії про нібито ураження автобуса з дітьми у Брянській області та припустила, що йдеться про чергову інформаційну операцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

За його словами, після появи повідомлень про атаку на автобус із дітьми в Брянській області він терміново зв'язався з білоруською стороною та отримав первинну інформацію щодо інциденту.

Під час спілкування омбудсмен окремо наголосив, що Україна не має жодного відношення до цієї події.

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Удари виключно по військових цілях

Уповноважений підкреслив, що Сили оборони України не завдають ударів по цивільних об'єктах та цивільному населенню. За його словами, на території Російської Федерації українські військові уражають виключно військові цілі.

"На відміну від Росії, яка щоденно атакує українські міста, житлові будинки та вбиває мирних громадян, Україна діє в межах норм міжнародного гуманітарного права", – йдеться у заяві.

Фото: dmytro_lubinetzs

Версія про провокацію

Лубінець не виключив, що йдеться про чергову провокацію або інформаційну операцію, "вигідну насамперед Російській Федерації".

Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини він заявив про готовність долучитися до прозорого та неупередженого встановлення всіх фактів і обставин події.

Нагадаємо, 17 червня в.о. губернатора Брянської області заявив, що українські військові нібито атакували автобус з дітьми - через що загинула жінка і постраждали діти.

МЗС Білорусі назвало інцидент "актом тероризму" і вимагало від української сторони пояснень.

Згодом Генштаб ЗСУ та Центр протидії дезінформації спростували інформацію про удар, наголосивши, що українські Сили оборони у зазначений період взагалі не застосовували безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області.

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