СБУ перехватила документ, раскрывающий правду об "ударе по детям" из Беларуси в РФ

Служба безопасности Украины перехватила российский документ, который отрицает удар украинских дронов по автобусу с детьми из Беларуси в Брянской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.
В заявлении говорится об информационной справке от мониторингового центра "Государственного казенного учреждения Брянской области "Безопасный регион". В ней отмечается, что на момент инцидента с автобусом в воздушном пространстве района не было украинских беспилотников.
В перехваченном документе говорится, что:
В СБУ подчеркнули, что имеют основания полагать, что удар по автобусу с детьми из Беларуси в Брянской области является спецоперацией спецслужб России.
"Ранее страна-агрессор неоднократно обвиняла Украину в преступлениях, совершенных представителями РФ. Подобные случаи российские власти используют для проведения собственных ИПСО и давления на Украину на международной арене", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что Силы безопасности и обороны Украины неукоснительно соблюдают законы и обычаи войны и атакуют исключительно законные военные цели.
Напомним, Генштаб и ЦПД опровергли заявления об ударе по автобусу с детьми из Беларуси в Брянской области. Они подчеркнули, что украинские дроны в то время не применялись против целей в Брянской области.
Отметим, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец связался с белорусской стороной и подчеркнул готовность присоединиться к беспристрастному расследованию инцидента.