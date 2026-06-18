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СБУ перехопила документ, який розкриває правду про "удар по дітях" з Білорусі в РФ

13:11 18.06.2026 Чт
2 хв
Документ повністю руйнує російський фейк про удар українського дрона
aimg Валерій Ульяненко
СБУ перехопила документ, який розкриває правду про "удар по дітях" з Білорусі в РФ Фото: атакований автобус в Брянській області (dmytro_lubinetzs)
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Служба безпеки України перехопила російський документ, який заперечує удар українських дронів по автобусу з дітьми з Білорусі у Брянській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.

У заяві йдеться про інформаційну довідку від моніторингового центру "Государственного казенного учреждения Брянской области "Безопасный регион". У ній наголошується, що на момент інциденту з автобусом у повітряному просторі району не було українських безпілотників.

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У перехопленому документі йдеться, що:

  • регіональний сегмент оперативного штабу Єдиного національного центру не фіксував дрони в районі інциденту;
  • наявність безпілотників у повітряному просторі не підтвердив і черговий по радіолокаційному батальйону в російському Супонево;
  • черговий 32-ї дивізії військ РФ не підтвердив польоти дронів у відповідний час.

В СБУ наголосили, що мають підстави вважати, що удар по автобусу з дітьми з Білорусі у Брянській області є спецоперацією спецслужб Росії.

СБУ перехопила документ, який розкриває правду про &quot;удар по дітях&quot; з Білорусі в РФФото: перехоплений СБУ російський документ (t.me/SBUkr)

"Раніше країна-агресор неодноразово звинувачувала Україну у злочинах, скоєних представниками РФ. Подібні випадки російська влада використовує для проведення власних ІПСО та тиску на Україну на міжнародній арені", - йдеться у заяві.

Також зазначається, що Сили безпеки та оборони України неухильно дотримуються законів та звичаїв війни і атакують виключно законні воєнні цілі.

Нагадаємо, Генштаб та ЦПД спростували заяви про удар по автобусу з дітьми з Білорусі у Брянській області. Вони наголосили, що українські дрони у той час по цілях у Брянській області не застосовувались.

Зазначимо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зв'язався з білоруською стороною і наголосив на готовності долучитися до неупередженого розслідування інциденту.

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Служба безпеки України Російська Федерація Брянська область Дрони
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