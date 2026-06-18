СБУ перехопила документ, який розкриває правду про "удар по дітях" з Білорусі в РФ
Служба безпеки України перехопила російський документ, який заперечує удар українських дронів по автобусу з дітьми з Білорусі у Брянській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.
У заяві йдеться про інформаційну довідку від моніторингового центру "Государственного казенного учреждения Брянской области "Безопасный регион". У ній наголошується, що на момент інциденту з автобусом у повітряному просторі району не було українських безпілотників.
У перехопленому документі йдеться, що:
- регіональний сегмент оперативного штабу Єдиного національного центру не фіксував дрони в районі інциденту;
- наявність безпілотників у повітряному просторі не підтвердив і черговий по радіолокаційному батальйону в російському Супонево;
- черговий 32-ї дивізії військ РФ не підтвердив польоти дронів у відповідний час.
В СБУ наголосили, що мають підстави вважати, що удар по автобусу з дітьми з Білорусі у Брянській області є спецоперацією спецслужб Росії.
Фото: перехоплений СБУ російський документ (t.me/SBUkr)
"Раніше країна-агресор неодноразово звинувачувала Україну у злочинах, скоєних представниками РФ. Подібні випадки російська влада використовує для проведення власних ІПСО та тиску на Україну на міжнародній арені", - йдеться у заяві.
Також зазначається, що Сили безпеки та оборони України неухильно дотримуються законів та звичаїв війни і атакують виключно законні воєнні цілі.
Нагадаємо, Генштаб та ЦПД спростували заяви про удар по автобусу з дітьми з Білорусі у Брянській області. Вони наголосили, що українські дрони у той час по цілях у Брянській області не застосовувались.
Зазначимо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зв'язався з білоруською стороною і наголосив на готовності долучитися до неупередженого розслідування інциденту.