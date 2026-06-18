СБУ перехватила документ, раскрывающий правду об "ударе по детям" из Беларуси в РФ

Служба безопасности Украины перехватила российский документ, который отрицает удар украинских дронов по автобусу с детьми из Беларуси в Брянской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ .

В заявлении говорится об информационной справке от мониторингового центра "Государственного казенного учреждения Брянской области "Безопасный регион". В ней отмечается, что на момент инцидента с автобусом в воздушном пространстве района не было украинских беспилотников.

В перехваченном документе говорится, что:

региональный сегмент оперативного штаба Единого национального центра не фиксировал дроны в районе инцидента;

наличие беспилотников в воздушном пространстве не подтвердил и дежурный по радиолокационному батальону в российском Супонево;

дежурный 32-й дивизии войск РФ не подтвердил полёты дронов в соответствующее время.

В СБУ подчеркнули, что имеют основания полагать, что удар по автобусу с детьми из Беларуси в Брянской области является спецоперацией спецслужб России.

Фото: перехваченный СБУ российский документ (t.me/SBUkr)

"Ранее страна-агрессор неоднократно обвиняла Украину в преступлениях, совершенных представителями РФ. Подобные случаи российские власти используют для проведения собственных ИПСО и давления на Украину на международной арене", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что Силы безопасности и обороны Украины неукоснительно соблюдают законы и обычаи войны и атакуют исключительно законные военные цели.