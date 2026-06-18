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СБУ перехватила документ, раскрывающий правду об "ударе по детям" из Беларуси в РФ

13:11 18.06.2026 Чт
2 мин
Документ полностью разрушает российский фейк об ударе украинского дрона
aimg Валерий Ульяненко
СБУ перехватила документ, раскрывающий правду об "ударе по детям" из Беларуси в РФ Фото: атакованный автобус в Брянской области (dmytro lubinets)
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Служба безопасности Украины перехватила российский документ, который отрицает удар украинских дронов по автобусу с детьми из Беларуси в Брянской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.

В заявлении говорится об информационной справке от мониторингового центра "Государственного казенного учреждения Брянской области "Безопасный регион". В ней отмечается, что на момент инцидента с автобусом в воздушном пространстве района не было украинских беспилотников.

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В перехваченном документе говорится, что:

  • региональный сегмент оперативного штаба Единого национального центра не фиксировал дроны в районе инцидента;
  • наличие беспилотников в воздушном пространстве не подтвердил и дежурный по радиолокационному батальону в российском Супонево;
  • дежурный 32-й дивизии войск РФ не подтвердил полёты дронов в соответствующее время.

В СБУ подчеркнули, что имеют основания полагать, что удар по автобусу с детьми из Беларуси в Брянской области является спецоперацией спецслужб России.

СБУ перехватила документ, раскрывающий правду об &quot;ударе по детям&quot; из Беларуси в РФФото: перехваченный СБУ российский документ (t.me/SBUkr)

"Ранее страна-агрессор неоднократно обвиняла Украину в преступлениях, совершенных представителями РФ. Подобные случаи российские власти используют для проведения собственных ИПСО и давления на Украину на международной арене", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что Силы безопасности и обороны Украины неукоснительно соблюдают законы и обычаи войны и атакуют исключительно законные военные цели.

Напомним, Генштаб и ЦПД опровергли заявления об ударе по автобусу с детьми из Беларуси в Брянской области. Они подчеркнули, что украинские дроны в то время не применялись против целей в Брянской области.

Отметим, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец связался с белорусской стороной и подчеркнул готовность присоединиться к беспристрастному расследованию инцидента.

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