СБУ передала дрон-ветеран Sea Baby до музею: чим він особливий

Служба безпеки України передала до музею бойовий дрон-ветеран Sea Baby. Це той самий морський безпілотник, який знищував кораблі росіян та атакував Кримський міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Сьогодні, 13 червня, Служба безпеки України передала в Національний Музей історії України у Другій світовій війні один із легендарних морських безпілотників Sea Baby.

В чому особливість цього дрона

Цей дрон-ветеран є частиною флоту морських надводних дронів СБУ, які під час повномасштабного вторгнення уразили 11 кораблів Російської Федерації та підірвали Кримський міст.

Вказаний експонат належить до класу "багаторазових" безпілотників, які після виконання бойових завдань повертаються на пункт базування.

Загалом цей дрон успішно виконав декілька місій та сумарно пройшов по Чорному морю понад 4 тисячі кілометрів. Зокрема, представлений Sea Baby вів "морський бій" з російською авіацією у грудні 2024 року.

Безпілотник отримав значні пошкодження, однак виконав бойові задачі та повернувся в пункт базування. Наразі ушкодження не дозволяють використовувати його за призначенням, тож човен повністю убезпечили та передали до музею.

Унікальність дронів Sea Baby

За словами бригадного генерала військової контррозвідки СБУ Івана Лукашевича, надводний морський дрон Sea Baby це унікальна розробка, яка за надійністю, технологічністю та універсальністю випереджає будь-які світові аналоги.

"Морські надводні дрони, створені фахівцями СБУ, з 2022 року пройшли еволюційний шлях від експериментальних моделей дронів-камікадзе до багатоцільових морських платформ - швидких, майже непомітних для ворога та здатних долати тисячу кілометрів і нести бойовий заряд понад 1000 кг", - зазначив він.

За словами Лукашевича, зараз Sea Baby виконують найрізноманітніші задачі в Чорному морі - від дистанційного мінування до атак на воєнні об’єкти та незаконно збудовані споруди в Криму.

"Як казав голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк, завдяки морським дронам задача президента України Володимира Зеленського виконана: Росія більше не домінує в акваторії Чорного моря", - додав генерал.

Директор Музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук своєю чергою наголосив, що для них велика честь приймати в музеї легендарний дрон СБУ Sea Baby.

"Цей винахід змусив Росію переховувати більшість своїх військових кораблів в бухті Новоросійська і дозволив Україні розблокувати "зерновий коридор". Впевнений, що цей експонат матиме шалену популярність серед відвідувачів. Кожен захоче доторкнутися до сучасної історії, яку творять справжні герої", - зазначив директор Музею