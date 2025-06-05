"Експлуатувати ризиковано": як підрив Кримського мосту вплинув на логістику ворога

Підрив Службою безпеки України опор Кримського мосту не вплинув на ситуацію в Чорному морі. Разом з тим, це вплине на логістику окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону .

Він підкреслив, що в Росії на офіційному рівні мляво відреагували на підрив Кримського мосту.

"Вони відреагували в морі приблизно так само, як і в інформаційному просторі. Тобто, практично ніяк", - зазначив Плетенчук.

За його словами, станом на 5 червня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться один носій крилатих ракет "Калібр". Для порівняння, днем раніше їх було два. Таким чином, ситуація в морі майже не змінилася. Зі свого боку, у повітряному просторі багато російської авіації, починаючи з гелікоптерів і закінчуючи дронами.

Спікер ВМС ЗСУ також підкреслив, що атака на Кримський міст певним чином вплине на логістику ворога, оскільки конструкція отримала значні пошкодження.

"Експлуатувати його після таких інцидентів доволі ризиковано без обстежень - мінімум. Тому що так чи інакше конструкція отримала пошкодження. І, якщо керівництво окупованого Криму вирішило ризикнути життям своїх співгромадян, запустити їх далі їздити так, як раніше, то, ймовірно, хтось у майбутньому буде відповідати ще й за ці жертви", - додав він.