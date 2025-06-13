СБУ передала дрон-ветеран Sea Baby в музей: чем он особенный

Служба безопасности Украины передала в музей боевой дрон-ветеран Sea Baby. Это тот самый морской беспилотник, который уничтожал корабли россиян и атаковал Крымский мост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Сегодня, 13 июня, Служба безопасности Украины передала в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне один из легендарных морских беспилотников Sea Baby.

В чем особенность этого дрона

Этот дрон-ветеран является частью флота морских надводных дронов СБУ, которые во время полномасштабного вторжения поразили 11 кораблей Российской Федерации и взорвали Крымский мост.

Указанный экспонат относится к классу "многоразовых" беспилотников, которые после выполнения боевых задач возвращаются на пункт базирования.

В целом этот дрон успешно выполнил несколько миссий и суммарно прошел по Черному морю более 4 тысяч километров. В частности, представленный Sea Baby вел "морской бой" с российской авиацией в декабре 2024 года.

Беспилотник получил значительные повреждения, однако выполнил боевые задачи и вернулся в пункт базирования. Сейчас повреждения не позволяют использовать его по назначению, поэтому лодку полностью обезопасили и передали в музей.

Уникальность дронов Sea Baby

По словам бригадного генерала военной контрразведки СБУ Ивана Лукашевича, надводный морской дрон Sea Baby это уникальная разработка, которая по надежности, технологичности и универсальности опережает любые мировые аналоги.

"Морские надводные дроны, созданные специалистами СБУ, с 2022 года прошли эволюционный путь от экспериментальных моделей дронов-камикадзе до многоцелевых морских платформ - быстрых, почти незаметных для врага и способных преодолевать тысячу километров и нести боевой заряд более 1000 кг", - отметил он.

По словам Лукашевича, сейчас Sea Baby выполняют самые разнообразные задачи в Черном море - от дистанционного минирования до атак на военные объекты и незаконно построенные сооружения в Крыму.

"Как говорил председатель СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк, благодаря морским дронам задача президента Украины Владимира Зеленского выполнена: Россия больше не доминирует в акватории Черного моря", - добавил генерал.

Директор Музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук в свою очередь отметил, что для них большая честь принимать в музее легендарный дрон СБУ Sea Baby.

"Это изобретение заставило Россию прятать большинство своих военных кораблей в бухте Новороссийска и позволило Украине разблокировать "зерновой коридор". Уверен, что этот экспонат будет иметь бешеную популярность среди посетителей. Каждый захочет прикоснуться к современной истории, которую творят настоящие герои", - отметил директор Музея