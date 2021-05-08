СБУ открыла уголовное дело из-за похищения экс-судьи Чауса, - адвокат

По факту исчезновения украинского экс-судьи Николая Чауса Служба безопасности Украины открыла уголовное производство. Последний раз его видели в Молдове.
Раньше Светлана Чаус - жена украинского экс-судьи Николая Чауса - обратилась с заявлением к президенту Владимира Зеленского с просьбой вмешаться в поиски ее мужа.
Она заявила, что пропавший мужчина не собирался уклоняться от правосудия, а ожидал решения, чтобы вернуться в Украину в соответствии с процедурой.
Адвокат экс-судьи Вишневый отметил, заявление о преступлении подали еще 12 апреля, но до сих пор производство не открывали.
"Со мной консультируется мать Николая Чауса, которую сегодня допрашивали сотрудники СБУ, и я общался со следователем. Но применительно к статьям информации пока нет. Буду знать чуть позже", - заявил Вишневый.
Напомним, 3 апреля в Кишиневе похитили Чауса после того, как Молдова окончательно отказала ему в политическом убежище. По данным МВД Молдовы, его похитили украинские граждане, соответственно, Чаус якобы может находить на территории Украины. При этом украинские ведомства не подтверждают такую информацию.
Таким образом, о судьбе Чауса ничего неизвестно уже почти две недели.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не причастна к исчезновению Чауса, а также предложил Молдове создать совместную рабочую группу для выяснения всех обстоятельств.
Ранее Украина запрашивала экстрадицию Чауса, поскольку он подозревается в коррупции и взяточничестве.