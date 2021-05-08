СБУ открыла уголовное дело из-за похищения экс-судьи Чауса, - адвокат

Раньше Светлана Чаус - жена украинского экс-судьи Николая Чауса - обратилась с заявлением к президенту Владимира Зеленского с просьбой вмешаться в поиски ее мужа.

Она заявила, что пропавший мужчина не собирался уклоняться от правосудия, а ожидал решения, чтобы вернуться в Украину в соответствии с процедурой.

Адвокат экс-судьи Вишневый отметил, заявление о преступлении подали еще 12 апреля, но до сих пор производство не открывали.

"Со мной консультируется мать Николая Чауса, которую сегодня допрашивали сотрудники СБУ, и я общался со следователем. Но применительно к статьям информации пока нет. Буду знать чуть позже", - заявил Вишневый.