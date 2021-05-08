ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

СБУ открыла уголовное дело из-за похищения экс-судьи Чауса, - адвокат

Новина українською → Киев, Суббота 08 мая 2021 06:33
СБУ открыла уголовное дело из-за похищения экс-судьи Чауса, - адвокат Фото: экс-судья Николай Чаус (nabu.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

По факту исчезновения украинского экс-судьи Николая Чауса Служба безопасности Украины открыла уголовное производство. Последний раз его видели в Молдове.

Об этом заявил адвокат Чауса Александр Вышневый, передает "Громадське".

Раньше Светлана Чаус - жена украинского экс-судьи Николая Чауса - обратилась с заявлением к президенту Владимира Зеленского с просьбой вмешаться в поиски ее мужа.

Она заявила, что пропавший мужчина не собирался уклоняться от правосудия, а ожидал решения, чтобы вернуться в Украину в соответствии с процедурой.

Адвокат экс-судьи Вишневый отметил, заявление о преступлении подали еще 12 апреля, но до сих пор производство не открывали.

"Со мной консультируется мать Николая Чауса, которую сегодня допрашивали сотрудники СБУ, и я общался со следователем. Но применительно к статьям информации пока нет. Буду знать чуть позже", - заявил Вишневый.

Напомним, 3 апреля в Кишиневе похитили Чауса после того, как Молдова окончательно отказала ему в политическом убежище. По данным МВД Молдовы, его похитили украинские граждане, соответственно, Чаус якобы может находить на территории Украины. При этом украинские ведомства не подтверждают такую информацию.

Таким образом, о судьбе Чауса ничего неизвестно уже почти две недели.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не причастна к исчезновению Чауса, а также предложил Молдове создать совместную рабочую группу для выяснения всех обстоятельств.

Ранее Украина запрашивала экстрадицию Чауса, поскольку он подозревается в коррупции и взяточничестве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Николай Чаус
NEWS
Зеленский издал указ о предоставлении помощи Индии для борьбы с COVID
Зеленский издал указ о предоставлении помощи Индии для борьбы с COVID
DAILY
Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена