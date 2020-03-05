СБУ открыла более 100 уголовных производств в сфере противодействия терроризму

Служба безопасности Украины за полгода предупредила несколько террористических актов, которые планировали представители так называемых "Л/ДНР". Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По его словам, теракты готовились представителями так называемых "Л/ДНР".

"Например, 5 лет лишения свободы получил гражданин, который планировал взрыв в жилом массиве Запорожье. А в начале этого года в Харькове предупредили покушение на украинского разведчика. Преступник хотел не просто убить военного, но нанести максимальный вред другим людям. Поэтому заложил взрывчатку прямо в подъезде многоквартирного дома. Представляете количество возможных жертв?", - заявили в СБУ.

В общем, как сообщается, за последние полгода СБУ открыла 106 уголовных производств в сфере противодействия терроризму и защите территориальной целостности. 34 - по факту создания террористической организации, 14 - по признакам совершения террористической действия.

Напомним, вчера Баканов сообщил, что было открыто 114 производств по линии контрразведки. Сорок человек по этим делам уже получили судебные приговоры по статьям "госизмена" и "шпионаж"

Также РБК-Украина писало, что спецслужба открыла 69 уголовных производств по линии контрразведки, касающиеся разоблачения шпионов, агентов враждебных спецслужб и государственной измены. Подчеркивалось, что по девяти делам о госизмене уже есть решение суда.