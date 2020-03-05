СБУ відкрила понад 100 кримінальних проваджень у сфері протидії тероризму

Служба безпеки України за півроку попередила кілька терористичних актів, які планували представники так званих "Л/ДНР". Про це заявив голова СБУ Іван Баканов, йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

За його словами, теракти готувались представниками так званих "Л/ДНР".

"Наприклад, 5 років позбавлення волі отримав громадянин, що планував вибух у житловому масиві Запоріжжя. А на початку цього року в Харкові попередили замах на українського розвідника. Злочинець хотів не просто вбити військового, але нанести максимальну шкоду іншим людям. Тому заклав вибухівку прямо в під’їзді багатоквартирного будинку. Уявляєте кількість можливих жертв?", - заявили в СБУ.

Загалом, як повідомляється, за останні півроку СБУ відкрила 106 кримінальних проваджень у сфері протидії тероризму та захисту територіальної цілісності. 34 - за фактом створення терористичної організації, 14 - за ознаками вчинення терористичної дії.

Нагадаємо, вчора Баканов повідомив, що було відкрито 114 проваджень за лінією контррозвідки. Сорок осіб по цих справах уже отримали судові вироки за статтями "держзрада" та "шпигунство"

Також РБК-Україна писало, що спецслужба відкрила 69 кримінальних проваджень по лінії контррозвідки, що стосуються викриття шпигунів, агентів ворожих спецслужб і державної зради. Підкреслювалося, що по дев'яти справах про держзраді вже є рішення суду.