В СБУ рассказали, сколько подозреваемых получили приговоры за госизмену

Фото: Иван Баканов (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам главы СБУ, по линии контрразведки расследуется более 100 уголовных дел

В Службе безопасности Украины рассказали, сколько подозреваемых получили приговоры по статьям о госизмене и шпионаже. Об этом во время отчета силовиков в ходе внеочередного заседания парламента сообщил председатель СБУ Иван Баканов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его данным, по линии контрразведки расследуется более 100 уголовных производств.

"Говоря о безопасности нашей страны, должны вспомнить о 114 производствах по линии контрразведки. Сорок человек по этим делам уже получили судебные приговоры по статьям "госизмена" и "шпионаж", - сообщил Баканов.

Напомним, Верховная рада на внеочередном заседании перешла к заслушиванию отчета правоохранителей. Первым к отчету был приглашен министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как писало РБК-Украина ранее, в декабре 2019 года Баканов рассказал, сколько дел, касающихся государственной измены и шпионажа, были открыты в течение 100 дней его пребывания на посту.

Он отмечал, что спецслужба начала 69 уголовных производств по линии контрразведки, касающихся разоблачения шпионов, агентов враждебных спецслужб и государственной измены. Подчеркивалось, что по девяти делам о госизмене уже есть решение суда.