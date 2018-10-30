У Донецькій обл. заочно засудили до 10 років позбавлення волі псевдоміністра фінансів "ДНР"

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Засуджену оголошено у розшук

За матеріалами Служби безпеки України Жовтневий районний суд Маріуполя заочно засудив до десяти років позбавлення так званого "міністра фінансів ДНР". Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Правоохоронці встановили, що з листопада 2014 року мешканка тимчасово окупованого Донецька очолює фейкове "міністерство фінансів" ДНР та активно сприяє злочинній діяльності незаконних збройних формувань.

"Зловмисниця займається збором коштів до "республіканського бюджету", виконує вказівки ватажків бойовиків та російських кураторів, забезпечуючи функціонування фінансової системи псевдоутворення разом із "силовим блоком", - йдеться у повідомленні.

Суд визнав зловмисницю винною у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 258-5 та ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді десяти років позбавлення волі.

Засуджену оголошено у розшук.

Нагадаємо, колишній заступник голови Вищого господарського суду підозрюється у фінансуванні терористичних організацій "Д/ЛНР".