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СБУ опублікувала відео сьогоднішнього обміну полоненими

Фото: з полону звільнили 45 "азовців" (t.me/ermaka)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 26 травня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. СБУ опублікувало відео повернення додому 45 українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ в Telegram.

У відомстві зазначили, що повернення на Батьківщину 45 захисників - це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Життя кожного українця - найвища цінність", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок обміну полоненими з РФ Україна повернула з російського полону 45 "азовців".

При цьому сьогодні Міноборони РФ оголосило про новий обмін полоненими, заявивши, що повернуло трьох льотчиків.

Як повідомлялося, наприкінці квітня Україна повернула з російського полону 44 військові.

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