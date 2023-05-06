СБУ опублікувала відео сьогоднішнього обміну полоненими

У відомстві зазначили, що повернення на Батьківщину 45 захисників - це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Життя кожного українця - найвища цінність", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок обміну полоненими з РФ Україна повернула з російського полону 45 "азовців".

При цьому сьогодні Міноборони РФ оголосило про новий обмін полоненими, заявивши, що повернуло трьох льотчиків.

Як повідомлялося, наприкінці квітня Україна повернула з російського полону 44 військові.

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