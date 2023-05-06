Міноборони РФ заявило про черговий обмін полоненими з Україною

Міністерство оборони РФ заявило про нібито обмін полоненими з Україною. Москві нібито вдалося повернути трьох льотчиків ПКС РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони РФ .

"У результаті складного переговорного процесу з підконтрольної київському режиму території повернуто трьох російських військовослужбовців - льотчиків ПКС Росії, яким у полоні загрожувала смертельна небезпека", - заявили у відомстві.

Українська сторона поки не підтвердила проведення обміну.

Нагадаємо, раніше начальник ГУР Кирило Буданов заявляв, що Україна обговорює з Росією обмін полоненими "всіх на всіх" і вже наближається до позитивного результату.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що з 24 лютого Україна повернула 2235 українців та українок з російського полону.

Зокрема, наприкінці квітня Україна повернула із російського полону понад 40 українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.