СБУ опубликовала видео сегодняшнего обмена пленными

В ведомстве отметили, что возвращение на Родину 45 защитников - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

"Жизнь каждого украинца - высшая ценность", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в результате обмена пленными с РФ Украина вернула из российского плена 45 "азовцев".

При этом сегодня Минобороны РФ объявило о новом обмене пленными, заявив, что вернуло трех летчиков.

Как сообщалось, в конце апреля Украина вернула из российского плена 44 военных.

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