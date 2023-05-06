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СБУ опубликовала видео сегодняшнего обмена пленными

Фото: из плена освободили 45 "азовцев" (t.me/ermaka)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 26 мая, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. СБУ опубликовало видео возвращения домой 45 украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Telegram.

В ведомстве отметили, что возвращение на Родину 45 защитников - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

"Жизнь каждого украинца - высшая ценность", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в результате обмена пленными с РФ Украина вернула из российского плена 45 "азовцев".

При этом сегодня Минобороны РФ объявило о новом обмене пленными, заявив, что вернуло трех летчиков.

Как сообщалось, в конце апреля Украина вернула из российского плена 44 военных.

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