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СБУ опублікувала ексклюзивне відео сьогоднішнього обміну полоненими

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Україна, Вівторок 07 березня 2023 18:12
СБУ опублікувала ексклюзивне відео сьогоднішнього обміну полоненими Фото: Україна повернула з полону 130 військових (t.me/ermaka2022)
Автор: Тетяна Степанова

Сьогодні, 7 березня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. СБУ опублікувало відео повернення додому 130 українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

Зазначається, що обмін полоненими - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Життя кожного українця - найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення президента і повернути з полону кожного українця", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 7 березня, Україна повернула з полону 130 своїх захисників.

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