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СБУ опубликовала эксклюзивное видео сегодняшнего обмена пленными

Новина українською →
Украина, Вторник 07 марта 2023 18:12
СБУ опубликовала эксклюзивное видео сегодняшнего обмена пленными Фото: Украина вернула из плена 130 военных (t.me/ermaka2022)
Автор: Татьяна Степанова

Сегодня, 7 марта, прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией. СБУ опубликовало видео возвращения домой 130 украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

Отмечается, что обмен пленными - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.

"Жизнь каждого украинца - самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента и вернуть из плена каждого украинца", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 7 марта, Украина вернула из плена 130 своих защитников.

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