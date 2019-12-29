СБУ опубликовала список освобожденных украинцев

Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала список освобожденных в рамках обмена пленными с так называемыми "Л/ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Под патронатом президента Украины Владимира Зеленского обеспечено возвращение 76 украинцев к родным и близким. Это результат процесса взаимного освобождения удерживаемых граждан", - заявили в СБУ.

В результате обмена в Украину вернулись 12 военнослужащих (три из которых находились в местах лишения свободы на территории ОРДЛО с 2015 года); 64 гражданских (17 из которых содержались с 2015-2016 годов).

По словам главы СБУ Ивана Баканова, "обмен - подтверждение того, насколько важным для президента Украины является защита каждого украинца, который оказался в трудных обстоятельствах из-за российской агрессии".

Фото: обмен пленными (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина опубликовало первый список освобожденных украинцев.

Отметим, состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Сообщается, что "ДНР" получила 60 человек, Киев - 52. Также "ЛНР" в рамках обмена пленными получила от Киева 63 человека. В свою очередь, боевики передали Киеву 25 украинцев. Таким образом, предварительно, формула обмена составила 123 на 76".