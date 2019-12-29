СБУ опублікувала список всіх звільнених українців

Служба безпеки України (СБУ) оприлюднила список звільнених в рамках обміну полоненими з так званими "Л / ДНР". Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Під патронатом президента України Володимира Зеленського забезпечено повернення 76 українців до рідних і близьких. Це результат процесу взаємного звільнення утримуваних громадян", - заявили в СБУ.

За словами глави СБУ Івана Баканова, "обмін - підтвердження того, наскільки важливим для президента України є захист кожного українця, який виявився у важких обставинах через російську агресію".

В результаті обміну в Україну повернулися 12 військовослужбовців (три з яких перебували в місцях позбавлення волі на території ОРДЛО з 2015 року); 64 цивільних (17 з яких містилися з 2015-2016 років).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна опублікувало перший список звільнених українців.

Відзначимо, відбувся обмін полоненими між Україною і ОРДЛО. Повідомляється, що "ДНР" отримала 60 людина, Київ - 52. Також "ЛНР" в рамках обміну полоненими отримала від Києва 63 людини. У свою чергу, бойовики передали Києву 25 українців. Таким чином, попередньо, формула обміну склала 123 на 76".