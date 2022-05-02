СБУ опублікувала нову розмову: окупанти нищать власну техніку, аби не воювати з ЗСУ

Служба безпеки України опублікувала нову розмову окупантів, де вони заявляють, що ламають власну техніку, аби не воювати з ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"У нас у полку один танк залишився. Ми свій танк, коротше, зранку зламали самі, щоб не їхати. БТРи без нас поїхали і там три "двохсотих" і забагато "трьохсотих" у важкому стані", - розповідає окупант своєму батьку.

Однак, той перепитує, чи означає це, що їм немає на чому воювати. Почувши від сина ствердну відповідь, батько залишився явно задоволеним.

Окупант пояснив, що із 10 танків на початку війни зараз у його підрозділі залишився лише один, і той вони умисно зламали.

"Ну і слава Богу! Розберіть його, здайте на металобрухт, цілими залишитеся", – радить батько.