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СБУ опубликовала новый перехват: оккупанты хотят получить ранения, чтобы поехать домой

СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности Украины опубликовала очередной разговор оккупантов. В частности, захватчики мечтают о своем ранении, чтобы получить выплату и поехать домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Отмечается, что в то время, как Путин уже 54 день мечтает захватить Украину за 3 дня, солдаты мечтают о ранении и возвращении домой.

"Осколок в ногу, два месяца промучился, у тебя достали, зашили, очнулся. Даже если в руку, ну ничего страшного... Даже если прихрамываешь, зато три миллиона..." – сказал оккупант жене.

Также женщина не скрывает своей радости от такой перспективы "разбогатеть". И "будущие миллионеры" уже знают, как потратят деньги. Однако, судя по разговору, на это нужно буквально несколько дней.

"Покупаю себе машину, тебе покупаем! Как ты хотела, на автомате какую-то. Мы сразу тебе и мне купим права, едем в бутик какой-то, одеваемся там тысяч на 500, и идем в конкретный отрыв", – говорит оккупант.

Кроме того, официальными данными Минобороны, украинские защитники уничтожили уже более 20 тысяч российских захватчиков-фантазеров.

Ранее мы сообщали, что СБУ предотвратила создание "народных республик" в западных областях Украины.

Также мы писали, что СБУ задержала агента РФ, сделавшего в Украине серьезную карьеру.

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Служба безопасности Украины