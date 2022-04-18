СБУ опублікувала нове перехоплення: окупанти хочуть отримати поранення, щоб поїхати додому

Зазначається, що у той час, як Путін уже 54 день мріє захопити Україну за 3 дні, солдати мріють про поранення і повернення додому.

"Уламок у ногу, два місяці промучився, у тебе дістали, зашили, отямився. Навіть якщо в руку, ну нічого страшного… Навіть якщо накульгуєш, зате три мільйони…" – сказав окупант дружині.

Також жінка не приховує своєї радості від такої перспективи "розбагатіти". І "майбутні мільйонери" уже знають, як витратять гроші. Однак, судячи з розмови, на це потрібно буквально декілька днів.

"Купую собі машину, тобі купуємо! Як ти хотіла, на автоматі якусь. Ми відразу тобі і мені купимо права, їдемо в бутік якийсь, одягаємось там тисяч на 500, і йдемо у конкретний відрив", – каже окупант.

Окрім того, офіційними даними Міноборони, українські захисники знищили уже понад 20 тисяч російських загарбників-фантазерів.