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СБУ опублікувала нове перехоплення: окупанти хочуть отримати поранення, щоб поїхати додому

СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України опублікувала чергову розмову окупантів. Зокрема, загарбники мріють про своє поранення, щоб отримати виплату та поїхати додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зазначається, що у той час, як Путін уже 54 день мріє захопити Україну за 3 дні, солдати мріють про поранення і повернення додому.

"Уламок у ногу, два місяці промучився, у тебе дістали, зашили, отямився. Навіть якщо в руку, ну нічого страшного… Навіть якщо накульгуєш, зате три мільйони…" – сказав окупант дружині.

Також жінка не приховує своєї радості від такої перспективи "розбагатіти". І "майбутні мільйонери" уже знають, як витратять гроші. Однак, судячи з розмови, на це потрібно буквально декілька днів.

"Купую собі машину, тобі купуємо! Як ти хотіла, на автоматі якусь. Ми відразу тобі і мені купимо права, їдемо в бутік якийсь, одягаємось там тисяч на 500, і йдемо у конкретний відрив", – каже окупант.

Окрім того, офіційними даними Міноборони, українські захисники знищили уже понад 20 тисяч російських загарбників-фантазерів.

Раніше ми повідомляли, що СБУ запобігла створенню "народних республік" у західних областях України.

Також ми писали, що СБУ затримала агента РФ, який зробив в Україні серйозну кар’єру.

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Служба безпеки України