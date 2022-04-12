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СБУ предотвратила создание "народных республик" в западных областях Украины

Новина українською →
Киев, Вторник 12 апреля 2022 13:32
СБУ предотвратила создание "народных республик" в западных областях Украины Фото: СБУ сорвала планы РФ по созданию “народных республик” в западных областях Украины (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила создание Россией так называемых "народных республик" в западных областях Украины. Один из участников группы раскрыл подробности попытки свержения власти в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отметили в спецслужбе, один из участников группы пошел на сотрудничество со следствием. Мужчина рассказал, что подготовка к созданию на западной Украине "народных республик" началась летом 2021 года.

По его словам, на него вышел бывший сотрудник российской разведки и предложил принять участие в создании новой власти в Украине. Представитель вражеской спецслужбы заявил, что если не получится взять власть в свои руки мирным путем, то группа перейдет к силовому сценарию.

Для захвата власти планировалось завербовать 500 боевиков. Предпочтение отдавалось ветеранам АТО. Российская разведка обещала обеспечить их оружием.

Попытки создания "народных республик" должны были совпасть с началом войны России против Украины. Однако СБУ удалось предотвратить свержение действующих властей в западных регионах. Организатор группы и главные участники были задержаны в начале марта в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Один из участников группы признал свою вину и дал показания против организатора. Материалы по подозреваемому направлены в суд.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины заявили, что создать в стране новые "народные республики" уже не получится - оккупантов не поддерживает подавляющая часть населения.

Подробнее о попытках оккупантов создать "народные республики" читайте в материале "Пропаганда, псевдореферендумы и фейковые "мэры": что оккупанты делают в захваченных городах Украины".

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