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СБУ опубликовала новый перехват: оккупанты шокированы от потерь и удивляются сопротивлению украинцев

СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности Украины опубликовала новый перехваченный разговор оккупантов. В частности, российский солдат, который воюет в Украине, не может оправиться от шока и делится с другом впечатлениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

По его словам, местные жители не рады оккупантам и пытаются их прогнать.

"Столько уже слегло, такие потери. Жители нам не рады. В селе когда-то стояли - женщина вышла и просто начала обстреливать колонну. Везде на заборах надписи: "Русские оккупанты, идите! Мы вас не звали! Мы вас не ждали", "Россия - захватчики", "Путин - ху*ло". Едешь, у них такие поля чистые, бл*. Теперь все засорено, сожжено, дорогам пи*да, ямы, техника, которая сгорела, стоит, тела лежат", - сказал оккупант.

Также он признается, что не чувствует никакой высокой цели в своих действиях: "Никто из нас этим гордиться не будет... Я своих боюсь больше, чем бандеровцев".

Ранее мы сообщали, что СБУ предотвратила создание "народных республик" в западных областях Украины.

Также мы писали, что СБУ задержала агента РФ, сделавшего в Украине серьезную карьеру.

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