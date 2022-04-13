СБУ опублікувала нове перехоплення: окупанти шоковані від втрат та дивуються опору українців

За його словами, місцеві жителі не раді окупантам та намагаються їх прогнати.

"Стільки вже злягло, такі втрати. Жителі нам не раді. У селі колись стояли – жінка вийшла і просто почала обстрілювати колону. Скрізь на парканах написи: "Російські окупанти, йдіть! Ми вас не кликали! Ми на вас не чекали", "Росія - загарбники", "Путін - ху*ло". Їдеш, у них такі поля чисті, бл*. Тепер усе засмічено, спалено, дорогам пі*да, ями, техніка, що згоріла, стоїть, тіла лежать", - сказав окупант.

Також він зізнається, що не відчуває жодної високої мети у своїх діях: "Ніхто з нас цим пишатися не буде… Я своїх боюся більше, ніж бандерівців".