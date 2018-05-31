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Интервью

В СБУ опровергли причастность экс-бойца АТО к покушению на убийство Бабченко

НовостиОбщество    31.05.2018 - 21:18
Фото: Алексей Цымбалюк (facebook.com/Олексій Цимбалюк)
Фото: Алексей Цымбалюк (facebook.com/Олексій Цимбалюк)

В СБУ назвали заявления добровольца АТО относительно причастности к покушению на Бабченко желанием "попиариться"

В Службе безопасности Украины (СБУ) отрицают информацию о том, что бывший доброволец АТО Алексей Цимбалюк является исполнителем инсценированного СБУ покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом в комментарии "Громадському" сказала спикер спецслужбы Елена Гилянская.

"Это какой-то больной человек. Не распространяйте дешевых фейков. На заборе люди могут что угодно написать", - заявила Гитлянская.

Также она предположила, что признание самого Цымбалюка в том, что он выполнял заказ по покушению на убийство Бабченка, бывший боец АТО сделал для того, "чтобы попиариться".

Комментариев журналистам по поводу того, где находится настоящий исполнитель покушения, Гитлянская не предоставила.

Напомним, в четверг, 31 мая, бывший доброволец АТО Алексей Цымбалюк написал у себя в Facebook, что он является исполнителем инсценированного СБУ покушения на российского журналиста Аркадия Бабченка.

Добавим, что Шевченковский районный суд Киева начал судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в отношении предполагаемого организатора убийства журналиста Аркадия Бабченко - Бориса Германа.

Организатору теракта против Бабченко объявлено о подозрении, - СБУ Суд начал рассмотрение дела по предполагаемому организатору убийства Бабченко
Теги публикации: Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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