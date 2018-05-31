В СБУ заперечили причетність екс-бійця АТО до замаху на вбивство Бабченка

В СБУ назвали заяви добровольця АТО щодо причетності до замаху на Бабченка бажанням "попіаритися"

У Службі безпеки України (СБУ) заперечили інформацію про те, що колишній доброволець АТО Олексій Цимбалюк є виконавцем інсценованого СБУ замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка. Про це у коментарі "Громадському" сказала речник спецслужби Олена Гілянська.

"Це якась хвора людина. Не поширюйте дешевих фейків. На паркані люди можуть будь-що написати", - заявила Гітлянська.

Також вона припустила, що зізнання самого Цимбалюка у тому, що він виконував замовлення щодо замаху на вбивство Бабченка, колишній боєць АТО зробив для того, "щоб попіаритись".

Коментарів журналістам з приводу того, де перебуває справжній виконавець замаху, Гітлянська не надала.

Нагадаємо, у четвер, 31 травня, колишній доброволець АТО Олексій Цимбалюк написав у себе в Facebook, що він є виконавцем інсценованого СБУ замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка.

Додамо, що Шевченківський районний суд Києва розпочав судове засідання із розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу щодо ймовірного організатора вбивства журналіста Аркадія Бабченка - Бориса Германа.