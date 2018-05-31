Социальные страницы
Курси валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Колишній доброволець АТО заявив, що він був виконавцем "убивства" Бабченка

НовиниНадзвичайні події    31.05.2018 - 19:44
Фото: Олексій Цимбалюк (facebook.com/Олексій Цимбалюк)
Фото: Олексій Цимбалюк (facebook.com/Олексій Цимбалюк)

Цимбалюк зазначив, що давав підписку про нерозголошення

Колишній доброволець АТО Олексій Цимбалюк заявив, що є виконавцем інсценованого СБУ замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка. Про це Цимбалюк написав у себе в Facebook.

"Прекрасно, що в службі працюють талановиті молоді опери, до яких спокійно йдеш з інформацією про замовлення на вбивство. Звертаєшся і не боїшся, що тебе зіллють тим же замовникам за $$$$. Чесно не знаю, як складеться моя доля далі, трохи на нєрві. Але точно знаю, що оперативник, який всю цю справу тягнув на собі, слідчий в справі - люди честі", - написав він.

Цимбалюк також додав, що жодних деталей у справі більше повідомити не може, бо йде слідство, і він підписав заяву про нерозголошення.

Нагадаємо, ввечері 29 травня стало відомо, що в журналіста Аркадія Бабченка стріляли. Пізніше з'явилася інформація про те, що від отриманого поранення Бабченко помер в кареті "швидкої".

30 травня стало відомо, що Бабченко живий.

Сьогодні повідомлялося, що стало відомо прізвище організатора замаху на Бабченка.

Луценко доповів президенту про справу замаху на вбивство Бабченко Порошенко зустрівся із Бабченком
Теги публікації: журналисты, покушение, Аркадій Бабченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Бабченко живий: реакція соцмереж на блискучу спецоперацію силовиків
"Останній випадок був кричущим": в Єгипті розповіли про різницю між українськими та російськими туристами
"Бийте хо*лов": у київській маршрутці помітили сепаратиста
У центрі Києва осквернили банер з обличчям Степана Бандери (фото)
On Top