Колишній доброволець АТО заявив, що він був виконавцем "убивства" Бабченка

Цимбалюк зазначив, що давав підписку про нерозголошення

Колишній доброволець АТО Олексій Цимбалюк заявив, що є виконавцем інсценованого СБУ замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка. Про це Цимбалюк написав у себе в Facebook.

"Прекрасно, що в службі працюють талановиті молоді опери, до яких спокійно йдеш з інформацією про замовлення на вбивство. Звертаєшся і не боїшся, що тебе зіллють тим же замовникам за $$$$. Чесно не знаю, як складеться моя доля далі, трохи на нєрві. Але точно знаю, що оперативник, який всю цю справу тягнув на собі, слідчий в справі - люди честі", - написав він.

Цимбалюк також додав, що жодних деталей у справі більше повідомити не може, бо йде слідство, і він підписав заяву про нерозголошення.

Нагадаємо, ввечері 29 травня стало відомо, що в журналіста Аркадія Бабченка стріляли. Пізніше з'явилася інформація про те, що від отриманого поранення Бабченко помер в кареті "швидкої".

30 травня стало відомо, що Бабченко живий.

Сьогодні повідомлялося, що стало відомо прізвище організатора замаху на Бабченка.