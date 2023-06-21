СБУ оприлюднила перелік російських партій та організацій, які підтримують війну

Правоохоронці зазначають, що цілі вказаних партій та організацій, а також закликали їх лідерів спрямовані на підтримку російської агресії проти України, знищення державності та українців.

До списку СБУ увійшли 5 політичних партій та 8 громадських об’єднань з Росії, серед них:

політична партія "Единая Россия";

політична партія "Справедливая Россия - патриоты - за правду";

політична партія "Либерально-демократическая партия России";

політична партія "Новые люди";

політична партія "Коммунистическая партия РФ";

громадська організація "Молодая гвардия единой России";

добровольчий молодіжний громадський рух "Волонтерская рота боевого братства";

дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух "Юнармия";

громадсько-державний рух дітей та молоді "Движение первых";

громадська організація "Российский союз молодежи";

громадський рух "Общероссийский народный фронт";

благодійний фонд "Добро и дело";

громадська організація "Российская ассоциация защиты религиозной свободы".

СБУ зазначає, що діяльність цих партій та об'єднань заборонена на території України. Також вказаним організаціям заборонено співпрацювати з українськими партіями, громадськими рухами та фондами.

Нагадаємо, нещодавно СБУ оголосила підозру ідеологу "руського миру" Олександру Дугіну. Він є очільником прокремлівської міжнародної організації "Євразійський рух".

Також раніше СБУ оголосила підозру всім російським сенаторам, які підтримали незаконну анексію українських територій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.