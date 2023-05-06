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Російським сенаторам оголосили підозру за підтримку анексії окупованих регіонів України

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Київ, Субота 06 травня 2023 10:28
Російським сенаторам оголосили підозру за підтримку анексії окупованих регіонів України Фото: російським сенаторам оголосили підозру (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки України оголосила підозру всім російським сенаторам. Вони підтримали незаконне "приєднання" тимчасово окупованих регіонів України до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Правоохоронці зібрали доказову базу на 170 сенаторів Ради федерації Федеральних Зборів РФ.

Так, у лютому 2022 року вони підтримали ратифікацію "договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" Росії з так званими "ЛНР" та "ДНР". Також чиновники підтримали звернення російського диктатора Володимира Путіна про використання за межами РФ армії.

Крім того, у жовтні минулого року сенатори підтримали "договори про входження" до складу РФ тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

СБУ оголосила російським сенаторам підозри за:

  • ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);
  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Російським чиновникам загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, українські правоохоронці оголосили підозру главі "Уральських авіаліній", який переправляв російський військових до кордону з Україною.

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