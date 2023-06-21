СБУ обнародовала перечень российских партий и организаций, поддерживающих войну

Служба безопасности Украины обнародовала перечень российских партий и общественных организаций, поддерживающих войну против Украины. Всего в списке 13 политсил и ОО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители отмечают, что цели указанных партий и организаций, а также призвали их лидеров направлены на поддержку российской агрессии против Украины, уничтожение государственности и украинцев.
В список СБУ вошли 5 политических партий и 8 общественных объединений из России, в том числе:
СБУ отмечает, что деятельность этих партий и объединений запрещена на территории Украины. Также указанным организациям запрещено сотрудничать с украинскими партиями, общественными движениями и фондами.
Напомним, недавно СБУ объявила подозрение идеологу "русского мира" Александру Дугину. Он является главой прокремлевской международной организации "Евразийское движение".
Также ранее СБУ объявила подозрение всем российским сенаторам, поддержавшим незаконную аннексию украинских территорий.
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