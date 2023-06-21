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СБУ обнародовала перечень российских партий и организаций, поддерживающих войну

Фото: СБУ обнародовала перечень российских партий и организаций, поддерживающих войну (twitter com)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности Украины обнародовала перечень российских партий и общественных организаций, поддерживающих войну против Украины. Всего в списке 13 политсил и ОО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители отмечают, что цели указанных партий и организаций, а также призвали их лидеров направлены на поддержку российской агрессии против Украины, уничтожение государственности и украинцев.

В список СБУ вошли 5 политических партий и 8 общественных объединений из России, в том числе:

  • политическая партия "Единая Россия";
  • политическая партия "Справедливая Россия - патриоты - за правду";
  • политическая партия "Либерально-демократическая партия России";
  • политическая партия "Новые люди";
  • политическая партия "Коммунистическая партия РФ";
  • общественная организация "Молодая гвардия единой России";
  • добровольческое молодежное общественное движение "Волонтерская рота боевого братства";
  • детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия";
  • общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых";
  • общественная организация "Российский союз молодежи";
  • общественное движение "Общероссийский народный фронт";
  • благотворительный фонд "Добро и дело";
  • общественная организация "Российская ассоциация защиты религиозной свободы".

СБУ отмечает, что деятельность этих партий и объединений запрещена на территории Украины. Также указанным организациям запрещено сотрудничать с украинскими партиями, общественными движениями и фондами.

Напомним, недавно СБУ объявила подозрение идеологу "русского мира" Александру Дугину. Он является главой прокремлевской международной организации "Евразийское движение".

Также ранее СБУ объявила подозрение всем российским сенаторам, поддержавшим незаконную аннексию украинских территорий.

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