СБУ повідомила про підозру ідеологу "руського миру" Дугіну

Служба безпеки повідомила про підозру очільнику прокремлівської міжнародної організації "Євразійський рух" Олександру Дугіну. Його називають одним з ключових ідеологів "руського миру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

У своїх численних виступах, друкованих виданнях і публікаціях він вже понад 10 років заперечує існування України як суверенної держави і закликає до її збройного захоплення російськими військами.

"На початку повномасштабного вторгнення РФ Дугін одним з перших публічно підтримав окупаційні угруповання країни-агресора та виправдовував їхні воєнні злочини проти України", - йдеться в повідомленні.

Зловмисник відкрито пропагував ідеї масового фізичного знищення українців, а також цивільної інфраструктури нашої держави.

Ініційовані СБУ мовно-лінгвістичні експертизи підтвердили факти злочинної діяльності Дугіна.

Що інкримінують Дугіну?

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2. ст. 442 (геноцид).

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, СБУ проводить комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Що відомо про Дугіна: вбивство його дочки

21 серпня 2022 року в Підмосков'ї підірвали автомобіль Land Cruiser Prado, де знаходилася Дар'я Дугіна, яка повністю розділяла світогляд свого батька Олександра Дугіна. Російські ЗМІ почали тиражувати інформацію про нібито причетність України, але в Офісі президента спростували такі заяви. Зеленський також заявив, що Україна не має жодного відношення до вбивства російської пропагандистки. У листопаді російські ЗМІ повідомляли, що вплив ідеолога "руського миру" Олександра Дугіна на президента РФ Володимира Путіна зріс після смерті його дочки.