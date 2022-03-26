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СБУ: оккупанты устраивают в Мелитополе проплаченный митинг в поддержку "российских властей"

Фото: российские оккупанты в Мелитополе организовывают проплаченный митинг (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

В захваченном российскими войсками Мелитополе оккупанты запланировали провести проплаченный митинг, пытаясь показать якобы поддержку жителями города новой "власти".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Запорожской областной военной администрации.

По данным Службы безопасности Украины, участникам такой акции захватчики обещают заплатить 1200 рублей.

Мероприятие намерены провести в субботу, 26 марта, в 08:00 на центральной площади Мелитополя.

"Всем желающим "подзаработать", тем самым изменяя своей Родине, необходимо будет держать российский оккупационный флаг и "искренне" радоваться видеокамеры", - говорится в сообщении.

В ОВА в этом контексте отметили, что руководитель Кремля Путин "закупил только для своих войск 40 тыс. пластиковых пакетов, а для предателей даже не предусмотрены пакеты".

"Это лишь отдельные элементы телефонных разговоров российских оккупантов, которые удалось перехватить сотрудникам СБУ", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенный "мэр" оккупированного Мелитополя Галина Данильченко заблокировала украинскую гуманитарную помощь.

Напомним также, по данным СНБО, оккупанты пытаются ввести в обращение рубли в Мелитополе и Геническе.

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МелитопольВойна России против Украины