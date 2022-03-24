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Оккупанты пытаются ввести в обращение рубли в Мелитополе и Геническе, - СНБО

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Херсонская область, Четверг 24 марта 2022 17:04
Оккупанты пытаются ввести в обращение рубли в Мелитополе и Геническе, - СНБО Фото: оккупанты пытаются ввести в обращение рубли в Мелитополе и Геническе (sputnik.by)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты пытаются ввести в обращение свою "деревянную" валюту. Враг хочет ввести рубли в городах Мелитополь и Геническ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"На оккупированных территориях, в частности в городах Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области, оккупант пытается ввести в оборот собственную "деревянную" валюту", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, для этого вражеские войска пытаются:

  • максимально ограничить ввоз гривневой наличности;
  • получить перечень лиц, получающих пенсии и социальные выплаты, чтобы осуществить эти выплаты в рублях;
  • перевести расчеты при розничной торговле в рубли.

"Таким образом, "стратеги" РФ пытаются включить оккупированные территории в собственную денежно-валютную орбиту, что должно усложнить взаимодействие нашего государства с его гражданами, и в далекой перспективе привести к деморализации населения и примирения с оккупацией", - поясняют в СНБО.

Однако, как отмечают в ведомстве, враг не учел следующий аспект: общая цифровизация страны, по которой почти все пенсии и социальные выплаты осуществляются в безналичной форме.

Напомним, вчера стало известно, что в России На Пермской печатной фабрике запустили печать фальшивых рублей в количестве 2,5 миллиарда. Сообщалось, что впоследствии их могут распространять во временно захваченных областях Украины.

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