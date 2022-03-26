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СБУ: окупанти влаштовують у Мелітополі проплачений мітинг на підтримку "російської влади"

Фото: російські окупанти у Мелітополі організовують проплачений мітинг (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

У захопленому російськими військами Мелітополі окупанти запланували провести проплачений мітинг, намагаючись показати нібито підтримку жителями міста нової "влади".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Запорізької обласної військової адміністрації.

За даними Служби безпеки України, учасникам такої акції загарбники обіцяють заплатити 1200 рублів.

Захід мають намір провести в суботу, 26 березня, о 08:00 на центральній площі Мелітополя.

"Всім бажаючим "підзаробити", тим самим зраджуючи власну Батьківщину, необхідно буде тримати російський окупаційний прапор та "щиро" радіти на відеокамери", - йдеться в повідомленні.

В ОВА в цьому контексті зауважили, що керівник Кремля Путін "закупив тільки для своїх військ 40 тис.пластикових пакетів, а для зрадників навіть не передбачені пакети".

"Це лише окремі елементи телефонних розмов російських окупантів, які вдалося перехопити співробітникам СБУ", - йдеться в публікації.

Раніше повідомлялося, що самопроголошений "мер" окупованого Мелітополя Галина Данильченко заблокувала українську гуманітарну допомогу.

Нагадаємо також, за даними РНБО, окупанти намагаються ввести в обіг рублі у Мелітополі та Генічеську.

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МелітопольВійна Росії проти України