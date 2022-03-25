Оккупанты в Мелитополе заблокировали 15 тонн гумпомощи по приказу "мэра" Данильченко

В Мелитополе оккупационные войска заблокировали выдачу жителям 15 тонн гумпомощи, которая сегодня поступила в город. Такой "приказ" лично дала самопровозглашенный мэр Галина Данильченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Нам удалось доставить в Мелитополь очень большую партию гуманитарной помощи. Это 13 тонн продуктов питания, 2 тонны детского питания, медикаменты. Вся гуманитарная помощь уже разгружена в пожарной части по ул. Героев Сталинграда. Кстати, в мирное время поездка из Запорожья в Мелитополь длится 2 часа. Через многочисленные преграды от оккупантов гуманитарная колонна ехала сутки", - написал Федоров.

Однако, по его словам, эту помощь не могут выдать жителям, поскольку местные коллаборанты не позволяют этого сделать.

"Самопровозглашенный руководитель оккупационной администрации Галина Данильченко издала личный приказ запретить выдавать гуманитарную помощь. Пожарная часть заблокирована оккупантами с оружием. Вывезти гуманитарную помощь для ее распространения нам не дают", - рассказал Федоров.

По его словам, поступает информация, что оккупанты планируют часть гуманитарной помощи похитить, чтобы ее реализовать за наличные деньги, а другой частью - накормить своих пророссийских сторонников и военнослужащих армии РФ.

"Хочу обратиться к Галине Викторовне: вы сознательно предали Украину, перешли на сторону врага! А сейчас своими действиями вы сознательно предаете всех мелитопольцев, которые неделями ждали помощи!"- добавил Федоров.

Напомним, недавно стало известно, что российские оккупанты назначили нового "мэра" во временно оккупированном Мелитополе. Ею стала депутат Мелитопольского городского совета от Оппозиционного блока Галина Данильченко.

После чего Генеральная прокуратура объявила о подозрении Данильченко в государственной измене.