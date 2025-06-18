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СБУ оголосила в розшук російського співака Лепса

Київ, Середа 18 червня 2025 14:55
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СБУ оголосила в розшук російського співака Лепса Фото: російський співак Григорій Лепс (росіЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Українські правоохоронці оголосили в розшук російського співака Григорія Лепса. Він підтримує війну РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства внутрішніх справ.

Дані Лепса (справжнє ім'я Григорій Лепсверідзе) з'явилися у категорії "особа, яка переховується від органів досудового розслідування" на сайті МВС.

Дата зникнення зазначена 4 березня 2025 року, яка збігається з періодом, коли СБУ оголосила Лепсу підозру.

Суд в Україні обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
СБУ оголосила в розшук російського співака Лепса
Фото: Лепса оголосили в розшук (скриншот wanted.mvs.gov.ua)

Справа Лепса

У березні 2025 року СБУ заочно повідомила про підозру російському співаку Григорію Лепсу за двома статтями ККУ - за фінансування окупантів та виправдовування збройної агресії проти України.

За даними слідства, ще влітку 2023 року Григорій Лепсверідзе пообіцяв платити по мільйону російських рублів (приблизно 460 тисяч гривень) за кожен знищений танк ЗСУ.

Крім того, він передавав російським загарбникам бронежилети, одяг та харчові продукти, про що розповідає в інтерв'ю російським пропагандистам.

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Служба безпеки України Міністерство внутрішніх справ України Григорий Лепс
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