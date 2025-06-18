ua en ru
Ср, 18 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

СБУ объявила в розыск российского певца Лепса

Киев, Среда 18 июня 2025 14:55
UA EN RU
СБУ объявила в розыск российского певца Лепса Фото: российский певец Григорий Лепс (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские правоохранители объявили в розыск российского певца Григория Лепса. Он поддерживает войну РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел.

Данные Лепса (настоящее имя Григорий Лепсверидзе) появились в категории "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования" на сайте МВД.

Дата исчезновения указана 4 марта 2025 года, которая совпадает с периодом, когда СБУ объявила Лепсу подозрение.

Суд в Украине избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
СБУ объявила в розыск российского певца Лепса
Фото: Лепса объявили в розыск (скриншот wanted.mvs.gov.ua)

Дело Лепса

В марте 2025 года СБУ заочно сообщила о подозрении российскому певцу Григорию Лепсу по двум статьям УКУ - за финансирование оккупантов и оправдание вооруженной агрессии против Украины.

По данным следствия, еще летом 2023 года Григорий Лепсверидзе пообещал платить по миллиону российских рублей (примерно 460 тысяч гривен) за каждый уничтоженный танк ВСУ.

Кроме того, он передавал российским захватчикам бронежилеты, одежду и продукты питания, о чем рассказывает в интервью российским пропагандистам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Министерство внутренних дел Украины Григорий Лепс
Новости
В Киеве под завалами разрушенного дома продолжают доставать тела жертв
В Киеве под завалами разрушенного дома продолжают доставать тела жертв
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде