СБУ объявила в розыск олигарха РФ Фридмана
Служба безопасности Украины объявила в розыск российского олигарха Михаила Фридмана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.
По данным министерства, Фридман объявлен в розыск в Украине как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования.
Фото: карта розыска Фридмана (wanted.mvs.gov.ua)
На сайте указана дата исчезновения Фридмана - 10 октября 2023 года, а также инкриминируемая статья Уголовного кодекса - ч. 3 ст. 110-2, то есть финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.
Дело Фридмана
Напомним, в сентябре этого года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману.
Он профинансировал на миллиарды рублей несколько оборонных заводов России.
Кроме этого, в августе детективы БЭБ составили сообщение о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману об отмывании 100 млн гривен из-за украинского "Смысла Банка" (ранее "Альфа-банк").
В июле Национальный банк Украины принял решение, которое позволит передать "Смысл Банк" в собственность государства. Сам Фридман находится под санкциями.
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