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СБУ оголосила підозру високопосадовцям РФ за сприяння війні проти України

Середа 31 липня 2024 13:26
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СБУ оголосила підозру високопосадовцям РФ за сприяння війні проти України Фото: Олексій Дюмін та Юнус-Бек Євкуров (колаж РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Служба безпеки України оголосила підозру одному з найближчих соратників російського диктатора Володимира Путіна, Олексію Дюміну, та заступнику міністра оборони РФ Юнус-Беку Євкурову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Обидва посадовці є частиною близького оточення Кремля та активно сприяють веденню війни проти України.

За даними слідства, Олексій Дюмін, колишній охоронець Путіна і нинішній секретар Державної ради РФ, займався мобілізацією Тульської області для бойових дій в Україні. Він організував часткову мобілізацію чоловіків, створив Центр безпілотних систем і налагодив виробництво FPV-дронів та інших безпілотних літальних апаратів. Дюмін також активно забезпечував військові потреби РФ.

Юнус-Бек Євкуров, заступник міністра оборони РФ, відповідає за підготовку військовослужбовців за контрактом і мобілізованих осіб, які потім беруть участь у бойових діях в Україні.

СБУ та Офіс генпрокурора повідомили обом фігурантам про підозру за ст. 437 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за планування, підготовку, розв'язання та ведення агресивної війни. Оскільки підозрювані переховуються від правосуддя, тривають активні заходи для їхнього покарання.

Раніше Офіс Генпрокуратура повідомив про підозру очільнику Республіки Башкортостан РФ та голові адміністрації міського округу міста Уфа.

Крім того, СБУ оголосила підозри двом російським генералам за причетність до обстрілів енергетичних об'єктів і мінування "зернового коридору".

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